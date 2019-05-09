Про повінь в Україні попереджають жителів західних областей. Фото: argumentі

https://racurs.ua/ua/n121721-pro-povin-v-ukrayini-poperedjaut-jyteliv-zahidnyh-oblastey.html

Ракурс

Про затоплення територій попереджають жителів західних областей України. Значна кількість опадів може привести до продовження підйому рівня води у річках.

Рівень підйому води, в залежності від місця, варіюється від 0,1 до 1,2 м. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Так, біля міста Тисмениця в Івано-Франківській області сьогодні зберігається небезпека підйому води ще на 0,1−0,5 м над фактичним рівнем води на річці Ворона. Це призведе до подальшого затоплення сільгоспугідь та заплави. Також можливе затоплення значної частини території Тисмениці по обох берегах річки.

Небезпека на правих притоках ріки Прип’ять буде зберігатися 9−10 травня. У Львівській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях вода може вийти на заплаву. Рівень можливого підйому води перевищую фактичний на 0,2−0,7 м.

На ділянці Галич-Нижній-Заліщики сьогодні очікується підйом рівня води на 0,7−1,2 м. Однак, загроза негативних наслідків відсутня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Буковині днями виникла загроза прориву дамби внаслідок підмивання близько 30 м гідротехнічної споруди.