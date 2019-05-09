О наводнении в Украине предупреждают жителей западных областей. Фото: argumentі

https://racurs.ua/n121721-o-navodnenii-v-ukraine-preduprejdaut-jiteley-zapadnyh-oblastey.html

Ракурс

О затоплении территорий предупреждают жителей западных областей Украины. Значительное количество осадков может привести к продолжению подъема уровня воды в реках.

Уровень подъема воды, в зависимости от места, варьируется от 0,1 до 1,2 м. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Так, у города Тысменица Ивано-Франковской области сегодня сохраняется опасность подъема воды еще на 0,1−0,5 м над фактическим уровнем воды на реке Ворона. Это приведет к дальнейшему затопления сельхозугодий и поймы. Также возможно затопление значительной части территории Тысменицы по обоим берегам реки.

Опасность на правых притоках реки Припять будет сохраняться 9−10 мая. Во Львовской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях вода может выйти на пойму. Уровень возможного подъема воды превышает фактический на 0,2−0,7 м.

На участке Галич-Нижний-Залещики сегодня ожидается подъем уровня воды на 0,7−1,2 м. Однако, угроза негативных последствий отсутствует.

Как ранее сообщал «Ракурс», на Буковине на днях возникла угроза прорыва дамбы в результате подмывания около 30 м гидротехнического сооружения.