Угроза прорыва дамбы возникла на реке Черемош / Иллюстративное фото

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Ракурс

Угроза прорыва дамбы на реке Черемош возникла 7 мая в результате подмывания около 30 м гидротехнического сооружения на участке сел Милиево и Банилов Выжницкого района Черновицкой области.

Существует угроза прорыва дамбы и подтопления части территории населенных пунктов Банилив и Слобода-Банилов, — говорится в сообщении управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям региона.

Для проведения мероприятий по укреплению дамбы и предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации на месте прорыва работали спасатели, аварийная бригада и местное население. Сегодня утром представители ГСЧС сообщили, что им удалось укрепить поврежденный участок дамбы мешками со щебнем и связками лесоматериалов.

По состоянию на утро 8 мая работы по укреплению дамбы завершены, наблюдается спад уровня воды в реке Черемош. Угроза прорыва дамбы временно устранена. Для укрепления гидротехнического сооружения использовалось около 20 куб. м лесоматериалов и 120 т песчано-гравийной смеси, — отметили в ГСЧС.

Сейчас спасатели и местные органы власти Выжницкого района контролируют ситуацию, выставлены посты наблюдения. Также известно, что Бассейновое управление водных ресурсов рек Прут и Сирет обратилось к Черновицкой облгосадминистрации с просьбой выделить средства из резервного фонда на преодоление стихии.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс» 6 мая грузовик «ГАЗ-66», перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 м. Самостоятельно к берегу смогли добраться 16 человек. Все 23 туриста являются гражданами Беларуси. Водитель грузовика был пьян. Об этом свидетельствуют результаты медицинского осмотра.