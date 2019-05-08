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Ракурс
Угроза прорыва дамбы возникла на реке Черемош / Иллюстративное фото

Паводок на Буковине: угроза прорыва дамбы возникла на реке Черемош (ФОТО, ВИДЕО)

8 мая 2019, 13:06
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Угроза прорыва дамбы на реке Черемош возникла 7 мая в результате подмывания около 30 м гидротехнического сооружения на участке сел Милиево и Банилов Выжницкого района Черновицкой области.

Существует угроза прорыва дамбы и подтопления части территории населенных пунктов Банилив и Слобода-Банилов, — говорится в сообщении управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям региона.

Для проведения мероприятий по укреплению дамбы и предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации на месте прорыва работали спасатели, аварийная бригада и местное население. Сегодня утром представители ГСЧС сообщили, что им удалось укрепить поврежденный участок дамбы мешками со щебнем и связками лесоматериалов.

По состоянию на утро 8 мая работы по укреплению дамбы завершены, наблюдается спад уровня воды в реке Черемош. Угроза прорыва дамбы временно устранена. Для укрепления гидротехнического сооружения использовалось около 20 куб. м лесоматериалов и 120 т песчано-гравийной смеси, — отметили в ГСЧС.

Сейчас спасатели и местные органы власти Выжницкого района контролируют ситуацию, выставлены посты наблюдения. Также известно, что Бассейновое управление водных ресурсов рек Прут и Сирет обратилось к Черновицкой облгосадминистрации с просьбой выделить средства из резервного фонда на преодоление стихии.

Угроза прорыва дамбы возникла на реке Черемош

Угроза прорыва дамбы возникла на реке Черемош

Угроза прорыва дамбы возникла на реке Черемош

Угроза прорыва дамбы возникла на реке Черемош

Угроза прорыва дамбы возникла на реке Черемош

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс» 6 мая грузовик «ГАЗ-66», перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 м. Самостоятельно к берегу смогли добраться 16 человек. Все 23 туриста являются гражданами Беларуси. Водитель грузовика был пьян. Об этом свидетельствуют результаты медицинского осмотра.

Источник: Ракурс


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