Загроза прориву дамби виникла на річці Черемош / Ілюстративне фото

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Ракурс

Загроза прориву дамби на річці Черемош виникла 7 травня внаслідок підмивання близько 30 м гідротехнічної споруди на відрізку сіл Мілієво і Банилів Вижницького району Чернівецької області.

Існує загроза прориву дамби та підтоплення частини території населених пунктів Банилів та Слобода-Банилів, — йдеться у повідомленні управління Держслужби з надзвичайних ситуацій регіону.

Для проведення заходів з укріплення дамби та запобігання виникнення надзвичайної ситуації на місці події працювали рятувальники, аварійна бригада та місцеве населення. Сьогодні зранку представники ДСНС повідомили, що рятувальники укріпили пошкоджену ділянки дамби мішками із щебенем та в’язками лісоматеріалів.

«Станом на ранок 8 травня роботи з укріплення дамби завершено, спостерігається спад рівня води в річці Черемош. Загрозу прориву дамби тимчасово усунено. На її укріплення використано близько 20 куб. м лісоматеріалів та 120 т піщано-гравійної суміші, — зазначили у ДСНС.

Зараз рятувальники та місцеві органи влади Вижницького району контролюють ситуацію, виставлено пости спостереження. Також відомо, що Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет звернулось до Чернівецької облдержадміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду на подолання стихії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 6 травня вантажівка «ГАЗ-66», яка перевозила туристів, впала в річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. Самостійно до берегу змогли дістатися 16 осіб. Усі 23 туристи є громадянами Білорусі. Водій вантажівки був п’яним. Про це свідчать результати медичного огляду.