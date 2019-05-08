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Ракурс
Зеленський: Наша мета – це держава у смартфоні, фото — НТВ

Зеленський боротиметься з корупцією, зменшуючи контакти громадян із чиновниками

8 тра 2019, 13:01
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Одним із завдань своєї діяльності на посаді президента України новообораний глава держави Володимир Зеленський вважає зменшення контактів громадян з чиновниками.

«Наша мета — це держава у смартфоні», — заявив Зеленський 8 травня під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Києві.

Про це Зеленський повідомив у контексті обіцянок щодо боротьби з корупцією. Крім цього, він обговорив із Фріланд мінський формат урегулювання конфлікту на сході України.

Фріланд відзначила, що в деяких сферах навіть Канада може брати приклад з України. Це стосується системи електронних декларацій.

Очільниця МЗС Канади порівняла перемогу Зеленського із приходом до влади в її країні команди прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

За чотири тижні до виборів ніхто не вірив, що ми виграємо, — повідомила міністр закордонних справ Канади.

Фріланд запевнила, що президент Зеленський зможе розраховувати на підтримку Канади на міжнародній арені.

Нагадаємо, що в команді Зеленського заявили про ймовірне відтермінування його інавгурації. Це можуть зробити, очікуючи приїзду гостей, — лідерів країн-партнерів України. Команда Зе не виключає, що процедура може відбутися навіть у червні.

Джерело: Ракурс


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