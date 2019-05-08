Зеленський: Наша мета – це держава у смартфоні, фото — НТВ

https://racurs.ua/ua/n121688-zelenskyy-borotymetsya-z-korupciieu-zmenshuuchy-kontakty-gromadyan-iz-chynovnykamy.html

Ракурс

Одним із завдань своєї діяльності на посаді президента України новообораний глава держави Володимир Зеленський вважає зменшення контактів громадян з чиновниками.

«Наша мета — це держава у смартфоні», — заявив Зеленський 8 травня під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Києві.

Про це Зеленський повідомив у контексті обіцянок щодо боротьби з корупцією. Крім цього, він обговорив із Фріланд мінський формат урегулювання конфлікту на сході України.

Фріланд відзначила, що в деяких сферах навіть Канада може брати приклад з України. Це стосується системи електронних декларацій.

Очільниця МЗС Канади порівняла перемогу Зеленського із приходом до влади в її країні команди прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

За чотири тижні до виборів ніхто не вірив, що ми виграємо, — повідомила міністр закордонних справ Канади.

Фріланд запевнила, що президент Зеленський зможе розраховувати на підтримку Канади на міжнародній арені.

Нагадаємо, що в команді Зеленського заявили про ймовірне відтермінування його інавгурації. Це можуть зробити, очікуючи приїзду гостей, — лідерів країн-партнерів України. Команда Зе не виключає, що процедура може відбутися навіть у червні.