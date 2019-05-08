На Одещині СБУ вилучила зброю та боєприпаси, фото: прес-центр СБУ

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Служба безпеки України виявила неподалік селища Авангард Овідіопольського району Одеської області схованку із засобами ураження.

За оперативною інформацією спецслужби, засоби ураження доставлялися із зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Схованка була облаштована в покинутій будівлі.

У ній правоохоронці виявили протипіхотну міну МОН-50, шість протипіхотних ручних гранат РГД-5 та Ф-1, три запали до ручних гранат УЗРГМ, електродетонатори, понад

250 г пластиду та майже кілограм тротилу.

Крім того, правоохоронці викрили одного з жителів області на незаконному зберіганні зброї та переробці травматичної зброї у вогнепальну.

Зброю та набої до неї житель Одещини зберігав у власному помешканні. Під час обшуків у нього виявлено шість пістолетів різних марок, 50 набоїв калібру 9 мм, складові частини зброї, а також пристрої для безшумової стрільби.

За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами). Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, в березні СБУ виявила в Рівненській області схованку з гранатами та гранатометом, облаштовану в закинутому будинку в одному з сіл Здолбунівського району.