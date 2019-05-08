В Одесской области СБУ изъяла оружие и боеприпасы, фото: пресс-центр СБУ

https://racurs.ua/n121687-nakanune-9-maya-sbu-obnarujila-v-odesskoy-oblasti-taynik-orujiya-iz-zony-oos-foto.html

Ракурс

Служба безопасности Украины обнаружила возле поселка Авангард Овидиопольского района Одесской области тайник со средствами поражения.

По оперативной информации спецслужбы, средства поражения доставлялись из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник был обустроен в заброшенном здании.

В нем правоохранители обнаружили противопехотную мину МОН-50, шесть противопехотных ручных гранат РГД-5 и Ф-1, три запала к ручным гранатам УЗРГМ, электродетонаторы, более 250 г пластида и почти килограмм тротила.

Кроме того, правоохранители разоблачили одного из жителей области на незаконном хранении оружия и переработке травматического оружия в огнестрельное.

Оружие и боеприпасы житель Одесской области хранил в собственном доме. Во время обысков у него обнаружили шесть пистолетов различных марок, 50 патронов калибра 9 мм, составные части оружия, а также устройства для безшумовой стрельбы.

По указанным фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в марте СБУ обнаружила в Ровенской области тайник с гранатами и гранатометом, обустроенный в заброшенном доме в одном из сел Здолбуновского района.