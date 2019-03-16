Обнаруженное оружие, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n119486-na-rovenschine-pravoohraniteli-obnarujili-taynik-s-granatami-i-granatometom-foto-video.html

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В селе Гильча Первая Здолбуновского района Ровенской области правоохранители обнаружили тайник, в котором находились гранатомет РПГ-26, 14 гранат Ф-1, граната РГД-5 и 60 патронов калибра 7,62 мм.

Тайник был обустроен в заброшенном доме, сообщает пресс-центр СБУ.

Средства поражения находились в полиэтиленовых пакетах и были закопаны в песок, они переданы на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители в настоящее время устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности, происхождение боеприпасов, а также владельца дома.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили жителя города Чугуева Харьковской области, который продавал местным криминальным кругам оружие, полученное из зоны операции Объединенных сил. Правоохранители задокументировали ряд случаев продажи оружия за наличные средства. Во время обыска были изъяты гранаты с запалами, детонаторы, заряды к гранатомету и патроны к автомату Калашникова.