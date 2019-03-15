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Житель Чугуева реализовывал оружие и боеприпасы в Харьковской области, фото: torange.biz
Торговца вооружением из зоны операции Объединенных сил разоблачили в Харьковской области (ФОТО)https://racurs.ua/n119456-torgovca-voorujeniem-iz-zony-operacii-obedinennyh-sil-razoblachili-v-harkovskoy-oblasti-foto.htmlRacurs.ua
На Харьковщине правоохранители разоблачили торговца военными средствами поражения, жителя города Чугуева.
Злоумышленник реализовывал вооружение, которое вывозилось из района операции Объединенных сил (ООС), сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что оружие злоумышленник продавал представителям криминальных кругов Харьковщины за наличные деньги, ряд таких случаев правоохранители задокументировали.
По ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса открыто производство, злоумышленнику сообщено о подозрении. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Во время обысков правоохранители изъяли 15 гранат Ф-1 и РГН с запалами, четыре заряда для гранатомета РПГ-7, 2 тыс. патронов к автомату Калашникова и два детонатора для противотанковых мин.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили руководителя районной организации одной из общественных организаций Черкасской области, который организовал торговлю оружием и боеприпасами. Опасные предметы он хранил в одном из своих хозяйственных помещений, а покупателей разыскивал в Киеве, куда периодически наведывался. Задержали злоумышленника после продажи автомата Калашникова.
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