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Ракурс
Житель Чугуева реализовывал оружие и боеприпасы в Харьковской области, фото: torange.biz

Торговца вооружением из зоны операции Объединенных сил разоблачили в Харьковской области (ФОТО)

15 мар 2019, 18:14
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На Харьковщине правоохранители разоблачили торговца военными средствами поражения, жителя города Чугуева.

Злоумышленник реализовывал вооружение, которое вывозилось из района операции Объединенных сил (ООС), сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что оружие злоумышленник продавал представителям криминальных кругов Харьковщины за наличные деньги, ряд таких случаев правоохранители задокументировали.

По ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса открыто производство, злоумышленнику сообщено о подозрении. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Во время обысков правоохранители изъяли 15 гранат Ф-1 и РГН с запалами, четыре заряда для гранатомета РПГ-7, 2 тыс. патронов к автомату Калашникова и два детонатора для противотанковых мин.

Продолжаются следственные действия.

Житель Чугуева реализовывал оружие и боеприпасы в Харьковской области, фото: СБУ

Житель Чугуева реализовывал оружие и боеприпасы в Харьковской области, фото: СБУ

Напомним, недавно правоохранители разоблачили руководителя районной организации одной из общественных организаций Черкасской области, который организовал торговлю оружием и боеприпасами. Опасные предметы он хранил в одном из своих хозяйственных помещений, а покупателей разыскивал в Киеве, куда периодически наведывался. Задержали злоумышленника после продажи автомата Калашникова.

Источник: Ракурс


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