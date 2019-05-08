Коломойский: Аваков — фактор стабильности в Украине, фото — скриншот YouTube

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Олигарх Игорь Коломойский назвал главу МВД Арсена Авакова «стабилизирующим фактором» для современной обстановки в Украине.

О том, что Аваков должен остаться в новом правительстве при каденции президента Владимира Зеленского Коломойский сообщил в интервью Bihus.info.

Бизнесмен назвал главу МВД успешным министром и наименее скандальным за последние пять лет. Поэтому, по мнению Коломойского, Аваков — единственный, кто из нынешнего состава Кабинета министров, должен продолжить работу и в дальнейшем.

В позитив министру внутренних дел олигарх записал реформу МВД, а также то, что личность Авакова является «стабилизирующим фактором».

Чтобы не происходило в стране… Он — фундамент какой-то, у меня такое ощущение, — заявил Коломойский.

В первой части большого интервью Коломойский сообщал, что он «постоянно в общении» с Аваковым. Вместе они радовались и победе на выборах Зеленского. По мнению олигарха, дружить с Коломойским против Порошенко Аваков начал осенью 2017 года после «дела рюкзаков», которое касалось его сына Александра. Коломойский назвал эту историю «высосанной из пальца».

Напомним, что ранее Коломойский в интервью Bihus.info назвал войну в Донбассе гражданским конфликтом.