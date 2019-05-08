«Законы 16 января»: суд обязал снять с розыска экс-нардепа Калетника

Игорь Калетник, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121685-zakony-16-yanvarya-sud-obyazal-snyat-s-rozyska-eks-nardepa-kaletnika.html

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Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру снять с розыска бывшего народного депутата от Коммунистической партии Игоря Калетника, которого подозревают в продвижении печально известных «диктаторских законов 16 января».

По мнению суда, уголовное дело в отношении этих законов является политическим преследованием. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Калетника Ирину Залюбовскую.

Ранее Печерский суд уже принимал решение по делу Калетника. Так, 2 апреля этого года он обязал Госбюро расследований начать уголовное производство относительно прокуроров, которые не выполнили предыдущее решение суда о прекращении уголовного преследования Калетника.

Калетник в 2012 году был избран первым заместителем главы Верховной Рады, в отставку он подал 22 февраля 2014 года.

Генпрокуратура рассматривает ряд законов, принятых Верховной Радой 16 января 2014 года, такими, которые были направлены на препятствование проведению мирных акций протеста и расширение репрессивных полномочий правоохранительных органов. Голосование во время их принятия происходило путем поднятия рук. Позже глава счетной комиссии экс-нардеп Владимир Олийнык заявил, что не считал поднятые руки, были просуммированы голоса депутатов, которые предварительно дали согласие поддержать это решение.

В попытке принятия этих законов Генпрокуратура усматривает признаки злоупотребления властью и служебного подлога. Членам счетной комиссии, среди которых и Калетник, было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, Калетника в розыск объявили в декабре 2014 года.