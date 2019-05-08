«Закони 16 січня»: суд зобов’язав зняти з розшуку екс-нардепа Калєтніка

Ігор Калєтнік, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121685-zakony-16-sichnya-sud-zobov-yazav-znyaty-z-rozshuku-eks-nardepa-kalietnika.html

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Печерський районний суд Києва зобов’язав Генпрокуратуру зняти з розшуку колишнього народного депутата від Комуністичної партії Ігоря Калєтніка, котрого підозрюють у просуванні сумнозвісних «диктаторських законів 16 січня».

На думку суду, кримінальна справа стосовно цих законів є політичним переслідуванням. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на адвоката Калєтніка Ірину Залюбовську.

Раніше Печерський суд вже ухвалював рішення у справі Калєтніка. Так, 2 квітня цього року він зобов’язав Держбюро розслідувань розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів, котрі не виконали попереднє рішення суду про припинення кримінального переслідування Калєтніка.

Калєтніка у 2012 році обрали першим заступником голови Верховної Ради, у відставку він подав 22 лютого 2014 року.

Генпрокуратура розглядає низку законів, ухвалених Верховною Радою 16 січня 2014 року, такими, що були спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту та розширення репресивних повноважень правоохоронних органів. Голосування під час їхнього ухвалення відбувалося шляхом підняття рук. Пізніше голова лічильної комісії екс-нардеп Володимир Олійник заявив, що не рахував підняті руки, було просумовано голоси депутатів, які попередньо дали згоду підтримати це рішення.

У спробу ухвалення цих законів Генпрокуратура вбачає ознаки зловживання владою та службового підроблення. Членам лічильної комісії, серед яких і Калєтнік, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, Калєтніка в розшук оголосили в грудні 2014 року.