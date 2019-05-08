Балуха у колонії вважають громадянином РФ, не пускають консулів України

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Володимира Балуха у виправній колонії № 4 російського міста Торжок, Тверської області, вважають громадянином РФ. У зв’язку з цим представника консульства України в РФ 7 травня не допустили до політичного бранця Москви.

Причиною відмови співробітники колонії назвали те, що, за інформацією ФСВП, Балух є громадянином РФ. Ніякої інформації, яка могла б підтвердити ці слова у колонії не надали, — пише у Фейсбук Crimean Human Rights Group.

Правозахисники нагадують, що Балух — громадянин України й «автоматичного» російського паспорта в анексованому Криму він не отримував. Окрім цього, раніше підконтрольний РФ суд окупованого півострова засудив Балуха саме як громадянина України.

Також за словами адвоката політичного в’язня Ольги Дінзе, після прибуття в колонію його вже тричі запроторювали до штрафного ізолятора з надуманих причин. Адміністрація колонії повідомила, що цього разу українець повинен вийти з ШІЗО 19 травня.

У ШІЗО він як і раніше їсть тільки хліб і п'є воду. Його стан здоров’я помітно погіршився. В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все, свідчить про хвороби нирок, — зазначають правозахисники.

Нагадаємо, про те, що Балуха помістили до карцеру в Твері стало відомо наприкінці березня, коли політв’язня не зміг провідати регіональний координатор руху «Відкрита Росія» Артем Важенков. Також він не зміг передати Балухові передачу.

Російські окупанти затримали Балуха в Криму в грудні 2016 року через нібито знайдені під час обшуків в його помешканні патрони та тротилові шашки. У серпні 2017 року його засудили до майже чотирьох років позбавлення волі. У липні 2018 року підконтрольний Росії суд у Криму засудив Балуха до п’яти років колонії за нібито дезорганізацію роботи слідчого ізолятора, де утримували політв’язня. З лютого Балуха активно переводять з однієї колонії в іншу.