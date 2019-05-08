Балуха в колонии считают гражданином РФ, не пускают консулов Украины

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Владимира Балуха в исправительной колонии № 4 российского города Торжок, Тверской области, считают гражданином РФ. В связи с этим представителя консульства Украины в РФ 7 мая не пустили к политузнику Москвы.

Причиной отказа сотрудники колонии назвали то, что, по информации ФСИН, Балух является гражданином РФ. Никакой информации, которая могла бы подтвердить эти слова в колонии не предоставили, — пишет в Фейсбуке Crimean Human Rights Group.

Правозащитники напоминают, что Балух — гражданин Украины и «автоматического» российского паспорта в аннексированном Крыму он не получал. Кроме этого, ранее подконтрольный РФ суд оккупированного полуострова приговорил Балуха именно как гражданина Украины, ранее используя украинское гражданство активиста как одно из оснований взятия его под стражу.

Также, по словам адвоката политзаключенного Ольги Динзе, после прибытия в колонию его уже трижды бросали в штрафной изолятор по надуманным причинам. Администрация колонии сообщила, что на этот раз украинец должен выйти из ШИЗО 19 мая.

В ШИЗО он по-прежнему ест только хлеб и пьет воду. Его состояние здоровья заметно ухудшилось. В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек, — отмечают правозащитники.

Напомним, о том, что Балуха поместили в карцер в Твери стало известно в конце марта, когда политзаключенного не смог навестить региональный координатор движения «Открытая Россия» Артем Важенков. Также он не смог передать Балуху передачу.

Российские оккупанты задержали Балуха в Крыму в декабре 2016 года из-за якобы найденных во время обысков в его доме патронов и тротиловых шашек. В августе 2017 года его приговорили к четырем годам лишения свободы. В июле 2018 года подконтрольный России суд Крыма приговорил Балуха к пяти годам колонии за якобы дезорганизацию работы следственного изолятора, где содержался политзаключенный. С февраля этого года Балуха активно переводят из одной колонии в другую.