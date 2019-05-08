Инаугурацию Зеленского могут перенести в ожидании приезда гостей, фото — 112 Украина

https://racurs.ua/n121679-inauguraciu-zelenskogo-mogut-perenesti-v-ojidanii-priezda-gostey-daniluk.html

Ракурс

Инаугурацию победителя президентских выборов 2019 года Владимира Зеленского могут перенести в ожидании приезда гостей — лидеров стран-партнеров Украины.

Его команда не исключает, что процедура может состояться даже в июне. Об этом «Обозревателю» рассказал советник Зеленского Александр Данилюк.

Он сказал, что в офисе Зеленского ожидают заседания Рады 14 мая. Тогда парламент должен принять соответствующее постановление о назначении инаугурации.

Это может быть 19 мая, как просил Владимир Зеленский, или начало июня, чего не хотелось бы, — сообщил Данилюк.

Он отметил, что от даты приведения Зеленского к присяге будет зависеть состав гостей мероприятия. Данилюк рассказал о наличии «предварительных договоренностей с лидерами стран-партнеров Украины».

Им необходимо спланировать свой график. Мировые лидеры не могут ежедневно следить за решениями Верховной Рады и подстраивать свои календари, — заявил Данилюк.

Напомним, что Зеленский во время визита в Раду 3 мая потребовал у руководства парламента назначить инаугурацию на 19 мая. В Раде зарегистрировали уже два соответствующие постановления.