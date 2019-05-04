Инаугурация президента: Вятрович объяснил, почему Зеленский выбрал неудачную дату, фото - Народная правда

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Руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович считает крайне неудачной выбранную командой победителя президентских выборов дату инаугурации.

Вятрович напомнил, что 19 мая — это День памяти жертв политических репрессий, который определен Указом президента в 2007 году.

В Фейсбук директор Института национальной памяти отметил, что это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, а также ограничено проведение развлекательных мероприятий и развлекательное вещание на телевидении.

«Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий», — заявил Вятрович.

Часть экспертов и журналистов увидела в дате инаугурации от команды Зеленского шутку, посколько 19 мая в Советском Союзе отмечался День пионерии. В СССР этот праздник считался одним из главных для школьников.

Напомним, что о намерении провести инаугурацию 19 мая Зеленский заявил сегодня во время встречи с руководством Рады. На переговорах выяснилось, что парламент примет постановление о назначении дня церемонии приведения президента к присяге на своем пленарном заседании 14 мая.