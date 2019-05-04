Роспуск Рады, минские соглашения и инаугурация: о чем Зеленский говорил в Раде, фото — Фейсбук А.Тетерук

https://racurs.ua/n121548-rospusk-rady-minskie-soglasheniya-i-inauguraciya-o-chem-zelenskiy-govoril-v-rade-foto.html

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Победитель президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский 4 мая побывал в Верховной Раде, где встретился с руководством парламента и фракций.

Зеленский после этого не раскрыл деталей встречи, ограничившись заявлением о том, что это было его знакомство с Радой. Он также заявил, что дата его инаугурации станет известной 14 мая.

Детали встречи в Фейсбук сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Она рассказала, что Зеленский обратился с инициативой провести инаугурацию 19 мая. В ответ большинство руководителей фракций заявили, что соответствующие решения будут приниматься 13−14 мая.

В то же время Геращенко пообещала, что 14 мая Рада оперативно проголосует постановление, в котором будет определена официальная дата инаугурации.

«Точную дату пока не назову, ее все же должен определить парламент. Все состоится в строгом соответствии с законом и в установленные законом сроки. Встреча прошла в конструктивной атмосфере», — объяснила Геращенко.

Она также сообщила, что лидеры парламента спрашивали у Зеленского о его позиции относительно избирательной системы (мажоритарная или по спискам партий), возможности роспуска парламента, законов об импичменте и временных следственных комиссиях.

Геращенко пригласила экспертов по внешней политике новоизбранного президента на встречу Тристоронней группы в Минск, которая состоится 16 мая.