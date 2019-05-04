Розпуск Ради, мінські угоди та інавгурація: про що Зеленський розмовляв у Раді, фото — Фейсбук А.Тетерук

https://racurs.ua/ua/n121548-rozpusk-rady-minski-ugody-ta-inavguraciya-pro-scho-zelenskyy-rozmovlyav-u-radi-foto.html

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Переможець президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський 4 травня побував у Верховній Раді, де зустрівся із керівництвом парламенту та фракцій.

Зеленський після цього не розкрив деталей зустрічі, обмежившись заявою про те, що це було його знайомство із Радою. Він також заявив, що дата його інавгурації стане відомою 14 травня.

Деталі зустрічі у Фейсбук повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Вона розповіла, що Зеленський звернувся з ініціативою провести інавгурацію 19 травня. У відповідь більшість керівників фракцій заявили, що відповідні рішення будуть прийматися 13−14 травня.

Водночас Геращенко пообіцяла, що 14 травня Рада оперативно проголосує постанову, в якій буде визначена офіційна дата інавгурації.

«Точну дату наразі не назву, її все ж має визначити парламент. Усе відбудеться в чіткій відповідності до закону і у визначені законом терміни. Зустріч пройшла в конструктивній атмосфері», — пояснила Геращенко.

Вона також повідомила, що лідери парламенту запитували в Зеленського про його позицію щодо виборчої системи (мажоритарна чи за списками партій), можливості розпуску парламенту, законів про імпічмент і тимчасові слідчі комісії.

Геращенко запросила експертів з зовнішньої політики новообраного президента на зустріч Тристоронньої групи до Мінська, яка відбудеться 16 травня.