Інавгурація президента: В’ятрович пояснив, чому Зеленський обрав невдалу дату, фото — Народна правда

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Керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає вкрай невдалою обрану командою переможця президентських виборів дату інавгурації.

В’ятрович нагадав, що 19 травня — це День пам‘яті жертв політичних репресій, який визначений Указом президента в 2007 році.

У Фейсбук директор Інституту національної пам’яті відзначив, що це траурний день, у який проводяться жалобні заходи по всій Україні, а також обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на телебаченні.

«Комік Володимир Зеленський дозволяв собі жарти над Голодомором, президент Володимир Зеленський не має права на глум над пам’яттю про мільйони жертв репресій», — заявив В’ятрович.

Цікаво, що частина експертів та журналістів побачила у даті інавгурації від команди Зеленського жарт, адже 19 травня в Радянському Союзі відзначався День піонерії. В СРСР це свято вважалося одним з головних для школярів.

Нагадаємо, що про намір провести інавгурацію 19 травня Зеленський заявив сьогодні під час зустрічі із керівництвом Ради. На перемовинах з’ясувалося, що парламент прийматиме постанову про призначення дня церемонії приведення президента до присяги на своєму пленарному засіданні 14 травня.