Інавгурацію Зеленського можуть перенести в очікуванні приїзду гостей — Данилюкhttps://racurs.ua/ua/n121679-inavguraciu-zelenskogo-mojut-perenesty-v-ochikuvanni-pryyizdu-gostey-danyluk.htmlРакурс
Інавгурацію переможця президентських виборів 2019 року Володимира Зеленського можуть перенести в очікуванні приїзду гостей — лідерів країн-партнерів України.
Його команда не виключає, що процедура може відбутися навіть у червні. Про це «Обозревателю» розповів радник Зеленського Олександр Данилюк.
Він сказав, що в офісі Зеленського очікують засідання Ради 14 травня. Тоді парламент має ухвалити відповідну постанову про призначення інавгурації.
Це може бути 19 травня, як просив Володимир Зеленський, або ж початок червня, чого не хотілося б, — повідомив Данилюк.
Він відзначив, що від дати приведення Зеленського до присяги залежатиме склад гостей заходу. Данилюк розповів про наявність «попередніх домовленостей із лідерами країн-партнерів України».
Їм необхідно спланувати свій графік. Світові лідери не можуть щодня стежити за рішеннями Верховної Ради і підлаштовувати свої календарі, — заявив Данилюк.
Нагадаємо, що Зеленський під час візиту до Ради 3 травня вимагав у керівництва парламенту призначити інавгурацію на 19 травня. У раді зареєстровано вже дві відповідні постанови.