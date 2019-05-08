Інавгурацію Зеленського можуть перенести в очікуванні приїзду гостей, фото — 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n121679-inavguraciu-zelenskogo-mojut-perenesty-v-ochikuvanni-pryyizdu-gostey-danyluk.html

Ракурс

Інавгурацію переможця президентських виборів 2019 року Володимира Зеленського можуть перенести в очікуванні приїзду гостей — лідерів країн-партнерів України.

Його команда не виключає, що процедура може відбутися навіть у червні. Про це «Обозревателю» розповів радник Зеленського Олександр Данилюк.

Він сказав, що в офісі Зеленського очікують засідання Ради 14 травня. Тоді парламент має ухвалити відповідну постанову про призначення інавгурації.

Це може бути 19 травня, як просив Володимир Зеленський, або ж початок червня, чого не хотілося б, — повідомив Данилюк.

Він відзначив, що від дати приведення Зеленського до присяги залежатиме склад гостей заходу. Данилюк розповів про наявність «попередніх домовленостей із лідерами країн-партнерів України».

Їм необхідно спланувати свій графік. Світові лідери не можуть щодня стежити за рішеннями Верховної Ради і підлаштовувати свої календарі, — заявив Данилюк.

Нагадаємо, що Зеленський під час візиту до Ради 3 травня вимагав у керівництва парламенту призначити інавгурацію на 19 травня. У раді зареєстровано вже дві відповідні постанови.