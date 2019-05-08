Вбивство Гандзюк: Генпрокуратура направила до суду справу щодо п’ятьох підозрюваних / Фото: ru.rfi.fr

https://racurs.ua/ua/n121680-vbyvstvo-gandzuk-genprokuratura-napravyla-do-sudu-spravu-schodo-p-yatoh-pidozruvanyh.html

Ракурс

У справі Гандзюк Генеральна прокуратура 7 травня затвердила та направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п’ятьох осіб, обвинувачених у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Генпрокуратурою затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось головного слідчого управління СБУ стосовно п’ятьох осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть Гандзюк, — написала у Twitter прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Як відомо, на Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Нагадаємо, одним із фігурантів справи про вбивство Гандзюк є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого слідчі вважають організатором злочину. Також у цій справі арештували Ігоря Павловського, Сергія Торбіна, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова та Микиту Грабчука. Ще один підозрюваний Олексій Левін утік з України.