Невідома особа кинула вибуховий пристрій на подвір’я будинку депутата Анатолія Буська, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/ua/n121678-poshkodjeno-budynok-na-podvir-ya-deputata-volynskoyi-oblrady-vnochi-kynuly-vybuhivku.html

Ракурс

Вночі на подвір’я будинку депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська у райцентрі Камінь-Каширський невідома особа кинула вибухівку.

В результаті її детонації пошкоджено фасад будинку, вікно та металевий паркан. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.

На думку Савченка, цей випадок є спробою залякування або розхитування ситуації в регіоні в час переходу влади від чинного президента Петра Порошенка до новообраного Володимира Зеленського.

Савченко закликає мешканців області не піддаватися на провокації, бути пильними, а в разі отримання інформації, котра може допомогти розслідуванню цього інциденту, невідкладно повідомити про це правоохоронним органам.

Нагадаємо, вчора ввечері в Одеській області внаслідок стрілянини було поранено в ногу народного депутата із фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександра Урбанського.

Цей інцидент не був пов’язаний із парламентською діяльністю народного обранця — Урбанський постраждав під час конфлікту з директором місцевого приватного готелю.