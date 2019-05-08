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Неизвестный бросил взрывное устройство во двор дома депутата Анатолия Буська, фото: «112 Украина»
Поврежден дом: во двор депутата Волынского облсовета ночью бросили взрывчаткуhttps://racurs.ua/n121678-povrejden-dom-vo-dvor-deputata-volynskogo-oblsoveta-nochu-brosili-vzryvchatku.htmlРакурс
Ночью во двор дома депутата Волынского областного совета Анатолия Буська в райцентре Камень-Каширский неизвестный бросил взрывчатку.
В результате ее детонации поврежден фасад дома, окно и металлический забор. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Волынской облгосадминистрации Александр Савченко.
По мнению Савченко, этот случай является попыткой запугивания или расшатывания ситуации в регионе во время перехода власти от действующего президента Петра Порошенко к новоизбранному Владимиру Зеленскому.
Савченко призывает жителей области не поддаваться на провокации, быть бдительными, а в случае получения информации, которая может помочь расследованию этого инцидента, немедленно сообщить об этом правоохранительным органам.
Напомним, вчера вечером в Одесской области в результате стрельбы был ранен в ногу народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» Александра Урбанский.
Этот инцидент не был связан с парламентской деятельностью народного избранника — Урбанский пострадал во время конфликта с директором местного частного отеля.
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