Неизвестный бросил взрывное устройство во двор дома депутата Анатолия Буська, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n121678-povrejden-dom-vo-dvor-deputata-volynskogo-oblsoveta-nochu-brosili-vzryvchatku.html

Ракурс

Ночью во двор дома депутата Волынского областного совета Анатолия Буська в райцентре Камень-Каширский неизвестный бросил взрывчатку.

В результате ее детонации поврежден фасад дома, окно и металлический забор. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Волынской облгосадминистрации Александр Савченко.

По мнению Савченко, этот случай является попыткой запугивания или расшатывания ситуации в регионе во время перехода власти от действующего президента Петра Порошенко к новоизбранному Владимиру Зеленскому.

Савченко призывает жителей области не поддаваться на провокации, быть бдительными, а в случае получения информации, которая может помочь расследованию этого инцидента, немедленно сообщить об этом правоохранительным органам.

Напомним, вчера вечером в Одесской области в результате стрельбы был ранен в ногу народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» Александра Урбанский.

Этот инцидент не был связан с парламентской деятельностью народного избранника — Урбанский пострадал во время конфликта с директором местного частного отеля.