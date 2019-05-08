Убийство Гандзюк: дело против пяти фигурантов направили в суд / Фото: ru.rfi.fr

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В деле Гандзюк Генеральная прокуратура 7 мая утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве против пяти человек, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Генпрокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось главным следственным управлением СБУ в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк, — написала в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как известно, на Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла спустя месяц после госпитализации.

Напомним, одним из фигурантов дела об убийстве Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого следователи считают организатором преступления. Также по этому делу арестовали Игоря Павловского, Сергея Торбин, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Никиту Грабчука. Еще один подозреваемый Алексей Левин сбежал из Украины.