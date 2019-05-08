Коломойский предложил кандидатуру генпрокурора, Богдан — не против, фото — Радио Свобода

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Руководитель юридической службы Владимира Зеленского и личный адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан мог бы возглавить Верховную Раду или стать генеральным прокурором Украины.

Богдан хотел бы «наводить порядок в стране», сообщает theБабель. Впрочем, о вероятности такого назначения Богдан конкретно не ответил.

Он сказал, что «просто желает» возглавить парламент или стать генпрокурором.

Это мои философские ответы на ваши философские вопросы, — заявил Богдан.

Один из самых влиятельных членов команды Зеленского прокомментировал и то, что он люстрирован, поскольку имел опыт работы во власти во время президентства Виктора Януковича.

Я не вижу в этом ничего плохого, — сообщил адвокат Коломойского.

Почти одновременно с заявлениями Богдана касательно должности генпрокурора в эфир вышла вторая часть интервью Коломойского для Bihus.Info. Олигарх также заявил, что Богдан «был бы неплохим прокурором». В то же время Коломойский заверил, что не влияет на назначения Зеленского.

Куда Зеленский позовет, а может никуда, — так олигарх ответил на вопрос о возможном назначении Богдана.

Ранее Богдан утверждал, что Коломойский не будет участвовать в отборе кадров в команду будущего президента Владимира Зеленского.