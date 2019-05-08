Коломойський запропонував кандидатуру генпрокурора, Богдан — не проти, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121683-kolomoyskyy-zaproponuvav-kandydaturu-genprokurora-bogdan-ne-proty-video.html

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Керівник юридичної служби Володимира Зеленського та особистий адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан міг би очолити Верховну Раду або бути генеральним прокурором України.

Богдан хотів би «наводити порядок у країні», повідомляє theБабель. Утім, про ймовірність такого призначення Богдан конкретно не відповів.

Він сказав, що «просто має бажання» очолити парламент або стати генпрокурором.

Це мої філософські відповіді на ваші філософські запитання, — заявив Богдан.

Один із найвпливовіших членів команди Зеленського прокоментував й те, що він люстрований, оскільки мав досвід роботи у владі під час президенства Віктора Януковича.

Я не бачу в цьому нічого поганого, — повідомив адвокат Коломойського.

Майже одночасно із заявами Богдана щодо посади генпрокурора в ефір вийшла друга частина інтерв’ю Коломойського для Bihus.Info. Олігарх також заявив, що Богдан «був би непоганим прокурором». Водночас Коломойський запевнив, що не впливає на призначення Зеленського.

Куди Зеленський покличе, а може нікуди, — так олігарх відповів на питання про можливе призначення Богдана.

Раніше Богдан стверджував, що Коломойський не братиме участі в доборі кадрів до команди майбутнього президента Володимира Зеленского.