Коломойський: Аваков — фактор стабільності в Україні, фото — скріншот YouTube

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Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський назвав главу МВС Арсена Авакова «стабілізуючим фактором» для сучасної обстановки в Україні.

Про те, що Аваков повинен залишитися в новому уряді за каденції президента Володимира Зеленського Коломойський повідомив в інтерв’ю Bihus.info.

Бізнесмен назвав очільника МВС найуспішнішим міністром і найменш скандальним за останні п’ять років. Тому, на думку Коломойського, Аваков — єдиний, хто з нинішнього складу Кабінету міністрів, повинен продовжити роботу й надалі.

У позитив міністру внутрішніх справ олігарх записав реформу МВС, а також те, що особистість Авакова є «стабілізуючим фактором».

Щоб не відбувалося в країні… Він наче фундамент якийсь, у мене таке відчуття, — заявив Коломойський.

У першій частині великого інтерв’ю Коломойський повідомляв, що він «постійно у спілкуванні» із Аваковим. Разом вони й пораділи перемозі на виборах Зеленського. На думку олігарха, дружити з Коломойським проти Порошенка Аваков почав восени 2017 року після «справи рюкзаків», яка стосувалася сина Олександра. Коломойський назвав цю історію «висмоктаною з пальця».

Нагадаємо, що раніше Коломойський в інтерв’ю Bihus.info назвав війну на Донбасі громадянським конфліктом.