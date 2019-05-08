Зеленский: Наша цель — это государство в смартфоне, фото — НТВ

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Одной из задач своей деятельности на посту президента Украины новоизбранный глава государства Владимир Зеленский считает уменьшение контактов граждан с чиновниками.

«Наша цель — это государство в смартфоне», — заявил Зеленский 8 мая во время встречи с министром иностранных дел Канады Фриланд в Киеве.

Об этом Зеленский сообщил в контексте обещаний относительно борьбы с коррупцией. Кроме этого, он обсудил с Фриланд минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.

Фриланд отметила, что в некоторых сферах даже Канада может брать пример с Украины. Это касается системы электронных деклараций.

Руководительница МИД Канады сравнила победу Зеленского с приходом к власти в ее стране команды премьер-министра Джастина Трюдо.

За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем, — сообщила министр иностранных дел Канады.

Фриланд заверила, что президент Зеленский сможет рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

Напомним, что в команде Зеленского заявили о вероятной отсрочке его инаугурации. Это могут сделать, ожидая приезда гостей, — лидеров стран-партнеров Украины. Команда Зе не исключает, что процедура может произойти даже в июне.