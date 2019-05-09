Иванна Климпуш-Цинцадзе, фото:Український інститут національної пам'яті

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Правительство настроено на сотрудничество, взаимодействие и максимальное привлечение новоизбранного президента Владимира Зеленского к продолжению и углублению реформ и курса Украины на европейскую и евроатлантическкю интеграции.

Об этом во время визита в Вашингтон заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает «Укринформ».

По ее словам, подобные ожидания имеют и американские партнеры Украины. В частности, они рассчитывают, что наше государство сохранит предсказуемость и последовательность курса.

Для наших партнеров важно, чтобы не было неожиданностей и радикальных изменений курса страны от выбранного направления, в том числе во взаимодействии с международными финансовыми организациями, — отмечает Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, советник Зеленского Александр Данилюк недавно заявил, что инаугурацию новоизбранного президента Украины могут перенести из-за ожидания приезда лидеров стран-партнеров Украины. В зависимости от состава гостей мероприятия, инаугурация может состояться и в начале июня.