Іванна Климпуш-Цинцадзе, фото: Український інститут національної пам'яті

https://racurs.ua/ua/n121720-kabmin-nalashtovanyy-maksymalno-zaluchyty-novoobranogo-prezydenta-do-reform-vice-premier.html

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Уряд налаштований на співпрацю, взаємодію та максимальне залучення новообраного президента Володимира Зеленського до продовження та поглиблення реформ та курсу України на європейську й євроатлантичну інтеграцію.

Про це під час візиту до Вашингтону заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє «Укрінформ».

За її словами, подібні очікування мають і американські партнери України. Зокрема, вони розраховують, що наша держава збереже передбачуваність і послідовність курсу.

Для наших партнерів важливо, щоби не було несподіванок і радикальних змін курсу країни від обраного напрямку, у тому числі у взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, — наголошує Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, радник Зеленського Олександр Данилюк нещодавно заявив, що інавгурацію новобраного президента України можуть перенести через очікування приїзду лідерів країн-партнерів України. Залежно від складу гостей заходу, інавгурація може відбутися і на початку червня.