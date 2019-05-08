Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський про зустріч з канадським міністром: У нас є шанс припинити вогонь. Фото: Twitter
Зеленський про зустріч з канадським міністром: У нас є шанс припинити вогоньhttps://racurs.ua/ua/n121709-zelenskyy-pro-zustrich-z-kanadskym-ministrom-u-nas-ie-shans-prypynyty-vogon.htmlРакурс
Новообраний президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд обговорив ситуації на Донбасі.
Зеленський порушив питання про врегулювання конфлікту та боротьбу з корупцією в Україні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
У нас є шанс припинити вогонь, — наголосив Зеленський.
Як раніше повідомляв «Ракурс», діючий президент України Петро Порошенко днями під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив ситуацію на сході. Трюдо в черговий раз підтвердив підтримку України.
Загрузка...