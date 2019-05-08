Зеленський про зустріч з канадським міністром: У нас є шанс припинити вогонь. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n121709-zelenskyy-pro-zustrich-z-kanadskym-ministrom-u-nas-ie-shans-prypynyty-vogon.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд обговорив ситуації на Донбасі.

Зеленський порушив питання про врегулювання конфлікту та боротьбу з корупцією в Україні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

У нас є шанс припинити вогонь, — наголосив Зеленський.

Як раніше повідомляв «Ракурс», діючий президент України Петро Порошенко днями під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив ситуацію на сході. Трюдо в черговий раз підтвердив підтримку України.