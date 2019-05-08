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Ракурс
Яценюк качається. Фото: Facebook

Яценюк качається: як лідер «Народного фронту» однією лівою підіймає 35 кг (ВІДЕО)

8 тра 2019, 18:15
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Арсеній Яценюк, який очолює партію «Народний фронт», поділився черговим відео із спортзалу.

Яценюк стверджує, що за одне тренування виконує вісім різних вправ: віджимання, підтягування, жим, тягу, підйом ніг та різні вправи на м’язи кору. Про це повідомляє політик на своїй сторінці у Facebook.

За словами політика, він може однією рукою піднімати гантелі вагою у 35 кг та виконувати горизонтальну тягу з вагою 132 кг.

Соцмережі вже відреагували на нове відео Яценюка з його тренувань.

Тренування Яценюка: реакція соцмереж. Фото: Facebook

Напередодні, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш опублікувала на своїй сторінці відео, на якому видно як Яценюк тренується з фітболом. Українці одразу почали жартувати про політика та його «кулю».

Яценюк і фітбол: реакції. Фото: Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», Яценюк у квітні виступив на форумі з безпеки.

Джерело: Ракурс


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