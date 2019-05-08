Яценюк качається. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n121708-yacenuk-kachaietsya-yak-lider-narodnogo-frontu-odniieu-livou-pidiymaie-35-kg-video.html

Ракурс

Арсеній Яценюк, який очолює партію «Народний фронт», поділився черговим відео із спортзалу.

Яценюк стверджує, що за одне тренування виконує вісім різних вправ: віджимання, підтягування, жим, тягу, підйом ніг та різні вправи на м’язи кору. Про це повідомляє політик на своїй сторінці у Facebook.

За словами політика, він може однією рукою піднімати гантелі вагою у 35 кг та виконувати горизонтальну тягу з вагою 132 кг.

Соцмережі вже відреагували на нове відео Яценюка з його тренувань.

Напередодні, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш опублікувала на своїй сторінці відео, на якому видно як Яценюк тренується з фітболом. Українці одразу почали жартувати про політика та його «кулю».

Як раніше повідомляв «Ракурс», Яценюк у квітні виступив на форумі з безпеки.