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Яценюк качається. Фото: Facebook
Яценюк качається: як лідер «Народного фронту» однією лівою підіймає 35 кг (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121708-yacenuk-kachaietsya-yak-lider-narodnogo-frontu-odniieu-livou-pidiymaie-35-kg-video.htmlРакурс
Арсеній Яценюк, який очолює партію «Народний фронт», поділився черговим відео із спортзалу.
Яценюк стверджує, що за одне тренування виконує вісім різних вправ: віджимання, підтягування, жим, тягу, підйом ніг та різні вправи на м’язи кору. Про це повідомляє політик на своїй сторінці у Facebook.
За словами політика, він може однією рукою піднімати гантелі вагою у 35 кг та виконувати горизонтальну тягу з вагою 132 кг.
Соцмережі вже відреагували на нове відео Яценюка з його тренувань.
Напередодні, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш опублікувала на своїй сторінці відео, на якому видно як Яценюк тренується з фітболом. Українці одразу почали жартувати про політика та його «кулю».
Як раніше повідомляв «Ракурс», Яценюк у квітні виступив на форумі з безпеки.
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