Яценюк качается. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n121708-yacenuk-kachaetsya-kak-lider-narodnogo-fronta-odnoy-levoy-podnimaet-35-kg-video.html

Ракурс

Арсений Яценюк, возглавляющий партию «Народный фронт», поделился очередным видео из спортзала.

Яценюк утверждает, что за одну тренировку выполняет восемь различных упражнений: отжимания, подтягивания, жим, тягу, подъем ног и различные упражнения на мышцы кора. Об этом сообщает политик на своей странице в Facebook.

По словам политика, он может одной рукой поднимать гантели весом 35 кг и выполнять горизонтальную тягу с весом 132 кг.

Соцсети уже отреагировали на новое видео Яценюка с его тренировок.

Накануне, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовала на своей странице видео, на котором видно, как Яценюк тренируется с фитболом. Украинцы сразу начали шутить о политике и его «кулі».

Как ранее сообщал «Ракурс», Яценюк в апреле выступил на форуме по безопасности.