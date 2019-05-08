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Ракурс
Яценюк качается. Фото: Facebook

Яценюк качается: как лидер «Народного фронта» одной левой поднимает 35 кг (ВИДЕО)

8 мая 2019, 18:15
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Арсений Яценюк, возглавляющий партию «Народный фронт», поделился очередным видео из спортзала.

Яценюк утверждает, что за одну тренировку выполняет восемь различных упражнений: отжимания, подтягивания, жим, тягу, подъем ног и различные упражнения на мышцы кора. Об этом сообщает политик на своей странице в Facebook.

По словам политика, он может одной рукой поднимать гантели весом 35 кг и выполнять горизонтальную тягу с весом 132 кг.

Соцсети уже отреагировали на новое видео Яценюка с его тренировок.

Яценюк в спортзале: реакции споцсетей. Фото: Facebook

Накануне, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовала на своей странице видео, на котором видно, как Яценюк тренируется с фитболом. Украинцы сразу начали шутить о политике и его «кулі».

Яценюк и фитбол: реакции соцсетей. Фото: Facebook

Как ранее сообщал «Ракурс», Яценюк в апреле выступил на форуме по безопасности.

Источник: Ракурс


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