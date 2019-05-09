Дональда Трампа-молодшого викликали в Сенат на допит. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n121719-donalda-trampa-molodshogo-vyklykaly-v-senat-na-dopyt.html

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Дональда Трампа-молодшого розвідувальний комітет Сенату викликав для повторної дачі показань. Раніше він вже був на допиті в 2017 році. Причиною стала доповідь Мюллера.

Імовірно, син президента США Дональда Трампа може не прийти на допит або ж буде посилатися на свої права по П’ятій поправці. Про це повідомляє американське видання CNN, посилаючись на свої джерела.

Під час допиту, Трамп-молодший може знову зіткнутися з питаннями про московський проект Трамп Тауера, над яким працював колишній адвокат Трампа Майкл Коен в 2015—2016 роках. Трамп-молодший був єдиним з дітей Трампа, який давав свідчення перед Конгресом про проект.

У доповіді Мюллера йдеться, що Коен розповів, що він неодноразово обговорював це проект з Трампом-молодшим.

Комітет раніше опитав зятя Трампа Джареда Кушнера. Він розмовляв зі слідчими на початку цього року. Одне з джерел заявив, що у Трампа розслідування називають піар-ходом боягузливого сенатора-республіканця.

Команда прокурора Мюллера не змогла довести, що між учасниками кампанії Трампа і росіянами була змова, яка допомогла Трампу перемогти.

Раніше повідомлялося, що у Трампа видали відео бойових дій на Донбасі за кадри обстрілу Ізраїлю терористичним угрупуванням ХАМАС.