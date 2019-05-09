Дональда Трампа-младшего вызвали в Сенат на допрос. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n121719-donalda-trampa-mladshego-vyzvali-v-senat-na-dopros.html

Ракурс

Дональда Трампа-младшего разведывательный комитет Сената вызвал для повторной дачи показаний. Ранее он уже был на допросе в 2017 году. Причиной стал доклад Мюллера.

Предположительно, сын президента США Дональда Трампа может не прийти на допрос или же будет ссылаться на свои права по Пятой поправке. Об этом сообщает американское издание CNN, ссылаясь на свои источники.

Во время допроса, Трамп-младший может снова столкнуться с вопросами о московском проекте Трамп Тауэр, над которым работал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в 2015—2016 годах. Трамп-младший был единственным из детей Трампа, который давал показания перед Конгрессом о проекте.

В докладе Мюллера говорится, что Коэн рассказал, что он неоднократно обсуждал этот проект с Трампом-младшим.

Комитет ранее опросил зятя Трампа Джареда Кушнера, он беседовал со следователями в начале этого года. Один из источников заявил, что у Трампа расследование называют пиар-ходом трусливого сенатора-республиканца.

Команда прокурора Мюллера не смогла доказать, что между участниками кампании Трамп и русскими был заговор, который помог Трампу победить.

Ранее сообщалось, что у Трампа выдали видео боевых действий на Донбассе за кадры обстрела Израиля террористической группировкой ХАМАС.