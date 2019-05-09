У сына принца Гарри и Меган Маркл не будет титула: появились новые детали. Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

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Ракурс

У сына принца Гарри и Меган Маркл не будет королевского титула, его просто буду называть «Мастер».

Родители королевского правнука хотят защитить частную жизнь малыша. Сын герцога и герцогини Сассекских мог получить титул графа Думбартона. Принц Гарри признался, что всегда хотел быть без королевского титула и лучше всего себя чувствует капитаном Уэльсом, а не принцем. Об этом сообщает издание The Sun.

Имя мальчика, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, отличается от типичных «королевских» имен. Возможно, это является еще одним признаком независимости пары, которая пытается отойти от традиций.

Имя Арчи (сокращенно от Арчибальд) имеет немецкое происхождение и значит «смелый» и «храбрый». Харрисон означает «сын Гарри». Имя имеет английские корни, а среди знаменитых представителей можно назвать Харрисона Форда.

Издание отмечает, что в соцсетях самым ожидаемым именем сына пары было Спенсер, наравне с Александром, Альбертом, Артуром, Джеймсом и Филиппом.

Принц Гарри и Меган Маркл накануне представили своего сына прабабушке королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Также в тот день мальчика показали миру и дали возможность сделать множество фотографий нового члена королевской семьи.