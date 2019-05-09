Война в Ливии: 443 человека погибли и 2 тыс. ранены. Фото: twitter

https://racurs.ua/n121717-voyna-v-livii-443-cheloveka-pogibli-i-2-tys-raneny.html

Ракурс

Гражданская война в Ливии унесла жизни 443 человек. В боях под Триполи 2 тыс. 110 человек получили ранения.

Из-за войны в Триполи количество беженцев возросло до 60 тыс. человек. С начала наступления сил повстанцев Ливийской национальной армии с генералом Халифом Хафтаром эти цифры только растут. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Ливии на своей странице в Twitter.

Организация оказывает всевозможную медицинскую помощь беженцам и раненым.

В ООН заявляют, что они получили информацию об авиаударе по лагерю мигрантов, который находится недалеко от Триполи. Также замечено увеличение количества случаев похищений и незаконных арестов журналистов, активистов и чиновников в Ливии.

Как известно, на днях Хафтар в очередной раз призвал повстанцев продолжать бои за столицу Ливии, а наступающий праздник Рамадан он назвал месяцем священной войны.

Как ранее сообщал «Ракурс», США призвали стороны конфликта прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров. Посредником переговоров должен был стать специальный представитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе.