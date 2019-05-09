Війна в Лівії: 443 особи загинули і 2 тис. поранено. Фото: twitter

https://racurs.ua/ua/n121717-viyna-v-liviyi-443-osoby-zagynuly-i-2-tys-poraneno.html

Ракурс

Громадянська війна в Лівії забрала життя 443 осіб. У боях під Тріполі 2 тис. 110 осіб отримали поранення.

Через війну в Тріполі кількість біженців зросла до 60 тис. осіб. З початку наступу сил повстанців Лівійської національної армії з генералом Халіфом Хафтаром ці цифри тільки ростуть. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я в Лівії на своїй сторінці в Twitter.

Організація надає всіляку медичну допомогу біженцям і пораненим.

В ООН заявляють, що вони отримали інформацію про авіаудар по табору мігрантів, який розташований недалеко від Тріполі. Також помічено збільшення кількості випадків викрадень і незаконних арештів журналістів, активістів і чиновників в Лівії.

Як відомо, днями Хафтар в черговий раз закликав повстанців продовжувати бої за столицю Лівії, а наступаюче свято Рамадан він назвав місяцем священної війни.

Як раніше повідомляв «Ракурс», США закликали сторони конфлікту припинити кровопролиття і повернутися за стіл переговорів. Посередником переговорів мав стати спеціальний представник генерального секретаря ООН Гасан Саламі.