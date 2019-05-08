Порошенко прийшов на акцію «Перша хвилина світу». Фото: bigmir)net

https://racurs.ua/ua/n121716-poroshenko-pryyshov-na-akciu-persha-hvylyna-svitu-translyaciya.html

Ракурс

Чинний голова держави Петро Порошенко прийшов на акцію «Перша хвилина світу».

Акція проходить біля Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вона приурочена до Дня пам’яті та примирення, який Україна відзначає з 2015 року.

У цей день в 1945 роцу Німеччина офіційно капітулювала. Червоний мак, який використовується під час акції і інших урочистих заходів є символом пам’яті загиблих у Другій світовій війні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в Києві пройшла урочиста хода, в якій взяли участь матері і дружини загиблих на Донбасі. Пам’ятну дату використали, щоб знову згадати захисників України.