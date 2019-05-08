Хода пам’яті відбулась у Києві: на вулиці вийшли матері та дружини воїнів. Фото: Youtube

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Хода пам’яті загиблих відбулася у Києві сьогодні ввечері. У ній взяли участь близько 250 дружин та матерів військовослужбовців, що загинули під час бойових дій на Донбасі.

Жінки пройшли ходою від Хрещатику до Меморіалу «Стіна пам’яті народної» через Європейську площу. Там дружини та матері змогли покласти квіти, аби вшанувати пам’ять загиблих. Про це повідомляє «Укрінформ».

Разом з жінками були також сотні військовослужбовців з квітами. Колону учасників супроводжували співробітники патрульної поліції.

Зазначимо, що міністр оборони України Степан Полторак сьогодні нагородив батьків загиблих та розповів про нову традиції. Віднині кожного 8 травня Міноборони по-особливому відзначатиме День пам’яті та примирення. Цього дня будуть відзначати батьків військових, які наразі перебувають у зоні бойових дій чи загинули, захищаючи Україну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», майбутній президент України Володимир Зеленський зустрівся зі зв’язковою Української повстанської армії.