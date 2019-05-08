День батька в Україні ухвалив Кабмін. Фото: Indy100

https://racurs.ua/ua/n121711-den-batka-v-ukrayini-uhvalyv-kabmin.html

Ракурс

Святкування Дня батька в Україні ухвалив Кабінет міністрів. Відповідне рішення сьогодні було прийняте урядом.

День батька в Україні буде святкуватись щороку у третю неділю червня. Указ вже з’явився на сайті уряду.

У Кабміні очікують, що рішення посприяє розвитку сімейних відносин, та підвисить статус чоловіка у вихованні дітей. Уряд зазначає, що сім'є є основою суспільства.

Офіційне запровадження Дня батька в Україні обговорюється вже понад 10 років. Українці навіть подавали петицію до президента, однак святкування цього дня залишалось лише на рівні рекомендації уряду.

У світі це свято широко поширене у розвинутих країнах. У США його вперше відсвяткували у 1910 році, а національним святом День батька у США став у 1966 році.

День батька разом з Україною в останню неділю червня відсвяткують 29 країн. Це свято відзначається і в інших країнах, але святкування відбувається у різні дні року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями принц Гаррі став батьком. Він з Меган Маркл вже дали ім’я своєму сину та представили його прабабусі королеві Єлизаветі II.