Син принца Гаррі і Меган Маркл отримав ім'я. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n121710-syn-prynca-garri-i-megan-markl-otrymav-im-ya.html

Ракурс

Принц Гаррі і Меган Маркл назвали свого новонародженого сина Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор.

Королівського правнука сьогодні представили королеві Єлизаветі II і принцу Філіпу. Про це повідомляється на їх офіційній сторінці в Instagram.

Оголошення було зроблено через кілька годин після того, як королівська пара зробила кілька гламурних фотографій з дитиною і представила її світу.

Напередодні в честь народження нового члена королівської сім’ї Ніагарський водоспад підсвітили синім кольором.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні принц Гаррі і Меган Маркл вийшли до громадськості і дозволили зробити фото свого новонародженого сина. Зустріч відбувалася в залі Святого Георгія у Віндзорському замку.