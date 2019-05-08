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Ракурс
Син принца Гаррі і Меган Маркл отримав ім'я. Фото: Instagram

Син принца Гаррі і Меган Маркл отримав ім’я

8 тра 2019, 18:58
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Принц Гаррі і Меган Маркл назвали свого новонародженого сина Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор.

Королівського правнука сьогодні представили королеві Єлизаветі II і принцу Філіпу. Про це повідомляється на їх офіційній сторінці в Instagram.

Принц Гаррі і Меган Маркл представили сина королеві Єлизаветі II. Фото: instagram

Оголошення було зроблено через кілька годин після того, як королівська пара зробила кілька гламурних фотографій з дитиною і представила її світу.

Напередодні в честь народження нового члена королівської сім’ї Ніагарський водоспад підсвітили синім кольором.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні принц Гаррі і Меган Маркл вийшли до громадськості і дозволили зробити фото свого новонародженого сина. Зустріч відбувалася в залі Святого Георгія у Віндзорському замку.

Джерело: Ракурс


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