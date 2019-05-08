Сын принца Гарри и Меган Маркл получил имя. Фото: instagram

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Ракурс

Принц Гарри и Меган Маркл назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Королевского правнука сегодня представили королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Об это сообщается на их официальной странице в Instagram.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как королевская пара сделала несколько гламурных фотографий с ребенком и представила его миру.

Накануне в честь рождения нового члена королевской семьи Ниагарский водопад подсветили синим цветом.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня принц Гарри и Меган Маркл вышли к общественности и позволили сделать фото своего новорожденного сына. Встреча происходила в зале Святого Георгия в Виндзорском замке.