Шествие памяти состоялось в Киеве: на улицы вышли матери и жены воинов (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n121712-shestvie-pamyati-sostoyalos-v-kieve-na-ulicy-vyshli-materi-i-jeny-voinov-foto-video.html

Ракурс

Шествие памяти погибших состоялось в Киеве сегодня вечером. В нем приняли участие около 250 жен и матерей военнослужащих, погибших во время боевых действий на Донбассе.

Женщины прошли маршем от Крещатика к Мемориалу «Стена памяти народной» через Европейскую площадь. Там жены и матери смогли возложить цветы, чтобы почтить память погибших. Об этом сообщает «Укринформ».

Вместе с женщинами были также сотни военнослужащих с цветами. Колонну участников сопровождали сотрудники патрульной полиции.

Отметим, что министр обороны Украины Степан Полторак сегодня наградил родителей погибших и рассказал о новой традиции. Отныне каждого 8 мая Минобороны буде по-особому отмечать День памяти и примирения. В этот день будут отмечать родителей военных, которые сейчас находятся в зоне боевых действий или погибли, защищая Украину.

Как ранее сообщал «Ракурс», будущий президент Украины Владимир Зеленский встретился со связной Украинской повстанческой армии.