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Ракурс
Шествие памяти состоялось в Киеве: на улицы вышли матери и жены воинов (ФОТО, ВИДЕО)

Шествие памяти состоялось в Киеве: на улицы вышли матери и жены воинов (ФОТО, ВИДЕО)

8 мая 2019, 20:28
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Шествие памяти погибших состоялось в Киеве сегодня вечером. В нем приняли участие около 250 жен и матерей военнослужащих, погибших во время боевых действий на Донбассе.

Женщины прошли маршем от Крещатика к Мемориалу «Стена памяти народной» через Европейскую площадь. Там жены и матери смогли возложить цветы, чтобы почтить память погибших. Об этом сообщает «Укринформ».

Матери погибших воинов. Фото: Укринформ

Вместе с женщинами были также сотни военнослужащих с цветами. Колонну участников сопровождали сотрудники патрульной полиции.

Шествие памяти погибших на Донбассе

Отметим, что министр обороны Украины Степан Полторак сегодня наградил родителей погибших и рассказал о новой традиции. Отныне каждого 8 мая Минобороны буде по-особому отмечать День памяти и примирения. В этот день будут отмечать родителей военных, которые сейчас находятся в зоне боевых действий или погибли, защищая Украину.

Как ранее сообщал «Ракурс», будущий президент Украины Владимир Зеленский встретился со связной Украинской повстанческой армии.


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