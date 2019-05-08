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У Франції вівці стали учнями школи, щоб врятувати її від закриття. Фото: Detki.today
У Франції вівці стали учнями школи, щоб врятувати її від закриття (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121715-u-franciyi-vivci-staly-uchnyamy-shkoly-schob-vryatuvaty-yiyi-vid-zakryttya-video.htmlРакурс
Вівці врятували французьку школу в Альпах від закриття. Місцева влада хотіли закрити її через відсутність потрібної кількості учнів, але пастух придумав рішення.
Тепер, в школі з’явилися нові учні: Доллі, Бабіта, Шон і ще 12 овець. Всіх своїх вихованців фермер зареєстрував в початковій школі, щоб висловити протест. Про це повідомляє ВВС.
Пастух Мішель Жіррд прийшов до школи з 50 вівцями під час церемонії, на якій були учні, вчителі та чиновники. Меру надали свідоцтва про народження овець, а саму порогову політику назвали дратівливою.
На заходах діти провели імпровізовану акцію протесту. Під час церемонії вони тримали таблички з написом: «Ми не вівці». Таким чином вони хотіли натякнути, що не можна закривати школу через кількість учнів, без важливих аргументів.
15 moutons inscrits à l'école de Crêts en Belledonne contre la fermeture d’une classe et 65 dans la cour de récré.— Valentine Letesse (@valentineletess) 7 мая 2019 г.
(Shaun � va en CM2 !) @bleu_iserehttps://t.co/YaPHoIvR6Xpic.twitter.com/KxAv2B7oJ5
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