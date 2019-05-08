У Франції вівці стали учнями школи, щоб врятувати її від закриття. Фото: Detki.today

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Ракурс

Вівці врятували французьку школу в Альпах від закриття. Місцева влада хотіли закрити її через відсутність потрібної кількості учнів, але пастух придумав рішення.

Тепер, в школі з’явилися нові учні: Доллі, Бабіта, Шон і ще 12 овець. Всіх своїх вихованців фермер зареєстрував в початковій школі, щоб висловити протест. Про це повідомляє ВВС.

Пастух Мішель Жіррд прийшов до школи з 50 вівцями під час церемонії, на якій були учні, вчителі та чиновники. Меру надали свідоцтва про народження овець, а саму порогову політику назвали дратівливою.

На заходах діти провели імпровізовану акцію протесту. Під час церемонії вони тримали таблички з написом: «Ми не вівці». Таким чином вони хотіли натякнути, що не можна закривати школу через кількість учнів, без важливих аргументів.

15 moutons inscrits à l'école de Crêts en Belledonne contre la fermeture d’une classe et 65 dans la cour de récré.

(Shaun � va en CM2 !) @bleu_iserehttps://t.co/YaPHoIvR6Xpic.twitter.com/KxAv2B7oJ5 — Valentine Letesse (@valentineletess) 7 мая 2019 г.

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