У нардепа Олександра Урбанського стріляли. Фото: Правда Бессарабии

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У народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Олександра Урбанського стріляли в Одеській області. Урбанський отримав проникаюче поранення в ногу. Інцидент стався біля Одеси в курортному селі Санжейка в готелі «Хутірок у Зіни», яка належить колишньому главі Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимиру Зінченко. Постріл здійснили з травматичної зброї. Стрілок вже затриманий.

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