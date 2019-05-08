Стрілянина в Харкові: медики борються на життя правоохоронця, він отримав 8 куль. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/ua/n121713-strilyanyna-v-harkovi-medyky-borutsya-na-jyttya-pravoohoroncya-vin-otrymav-8-kul-foto.html

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У Харкові у правоохоронця вистрілили вісім раз. Він перебуває у важкому стані і лікарі намагаються врятувати його життя.

Вранці 6 травня поліцейський вийшов надвір, щоб зробити зауваження водієві, який перекрив автівкою пішохідний прохід. Чоловік відреагував агресивно та відкрив стрілянину із пневматичної зброї. Про це повідомляється у прес-служба управління Нацполіції у Харківській області.

Після стрілянини зловмисник покинув скривавленого чоловіка і поїхав. Наразі його затримали та оголосили підозру у скоєнні дій, передбачених ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисник стверджує у свій захист, що прийняв поліцейського за викрадача авто.

Медики зазначають, що у правоохоронця виявили проникаючі вогнепальні поранення голови, важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку, гематому та набряк головного мозку, кульові проникнення грудної клітини, попереку та правого плеча.

У день трагедії 35-річний майор поліції перебував поза службою та не мав при собі табельну зброю. Встановлено, що спецпризначенець намагався уникнути куль, але зловмисник продовжував стріляти.

Раніше повідомлялося, у Житомирській області п’яна жінка напала на правоохоронця і вдарила його пляшкою по голові.