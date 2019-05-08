Стрельба в Киеве: медики борются на жизнь полицейского, он получил 8 пуль. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n121713-strelba-v-kieve-mediki-borutsya-na-jizn-policeyskogo-on-poluchil-8-pul-foto.html

Ракурс

В Харькове в правоохранителя выстрелили восемь раз. Он находится в тяжелом состоянии, и врачи пытаются спасти его жизнь.

Утром 6 мая полицейский вышел, чтобы сделать замечание водителю, который перекрыл машиной пешеходный проход. Мужчина отреагировал агрессивно и открыл стрельбу из пневматического оружия. Об этом сообщается в пресс-службе управления Нацполиции в Харьковской области.

После стрельбы злоумышленник покинул окровавленного мужчину и уехал. Сейчас его задержали и объявили подозрение в совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник утверждает в свою защиту, что принял полицейского за похитителя авто.

Медики отмечают, что у правоохранителя обнаружили проникающие огнестрельные ранения головы, тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому и отек головного мозга, пулевые проникающие ранения грудной клетки, поясницы и правого плеча.

В день трагедии 35-летний майор полиции находился вне службы и не имел при себе табельное оружие. Установлено, что спецназначенец пытался избежать пуль, но злоумышленник продолжал стрелять.

Ранее сообщалось, в Житомирской области пьяная женщина напала на полицейского и ударила его бутылкой по голове.