У сина принца Гаррі і Меган Маркл не буде титулу: з'явилися нові деталі. Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

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У сина принца Гаррі і Меган Маркл не буде королівського титулу, його просто буду називати «майстер».

Батьки королівського правнука хочуть захистити приватне життя малюка. Син герцога і герцогині Сассекських міг отримати титул графа Думбартона. Принц Гаррі зізнався, що завжди хотів бути без королівського титулу і найкраще себе почуває капітаном Уельсом, а не принцом. Про це повідомляє видання The Sun.

Ім’я хлопчика, якого назвали Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор, відрізняється від типових «королівських» імен. Можливо, це є ще однією ознакою незалежності пари, яка намагається відійти від традицій.

Ім’я Арчі (скорочено від Арчибальд) має німецьке походження і означає «сміливий» і «хоробрий». Харрісон означає «син Гаррі». Ім’я має англійські коріння, а серед знаменитих представників можна назвати Харрісона Форда.

Видання відзначає, що в соцмережах найочікуванішим ім’ям сина пари було Спенсер, нарівні з Олександром, Альбертом, Артуром, Джеймсом і Філіпом.

Принц Гаррі і Меган Маркл напередодні представили свого сина прабабусі королеві Єлизаветі II і принцу Філіпу. Також того дня хлопчика показали світу і дали можливість зробити безліч фотографій нового члена королівської сім’ї.