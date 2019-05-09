Погода в Украине 10 мая: грозы и ливни ждут украинцев, только на востоке и юге солнечно. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода 10 мая в Украине будет дождливой в большинстве областей, кроме восточных и части южных регионов.

Почти во всех областях ожидаются грозы. Ветер будет юго-западный, 3−8 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 10 мая ожидается с осадками. Синоптики обещают дождь и грозу. Температура ночью 9−11° тепла, днем 17−19° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки прогнозируют дождь с грозой. Ночью температура воздуха 5−7° тепла, днем 15−17° тепла.

В Одессе завтра прогнозируется слабый дождь. Температура воздуха ночью 10−12° тепла, днем столбики термометров покажут 14−16° выше нуля.

В Днепре 10 мая днем будет дождь с грозой, который к вечеру прекратится. Ночью температура воздуха составит 6−8 градусов выше нуля, днем ожидается 18−20° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки обещают солнечную погоду с переменной облачностью. Температура ночью 6−8° тепла, днем 18−20° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах завтра дождь с грозой. Температура воздуха ночью 6−8 тепла, днем 16−18° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 мая будет относительно спокойная. До полудня ожидаются волнения, которые затем прекратятся до 18.00.

Как ранее сообщал «Ракурс», из-за большого количества осадков в некоторых областях опасность наводнения.